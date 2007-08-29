У Харкові на залізничній станції загинула 7-річна дівчинка

На залізничній станції Харків-Сортувальний від удару струмом загинула 7-річна дівчинка.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі лінійного управління на Південній залізниці УМВС України на транспорті, дівчинка отримала травму електричним струмом у той момент, коли, забравшись на вантажний вагон, взялася рукою за контактний дріт високої напруги.

Дівчинка померла в машині швидкої допомоги, повідомили у прес-службі.