У Харкові на залізничній станції загинула 7-річна дівчинка
15:42, 29 серпня 2007Суспільство
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Дитина померла в машині швидкої
На залізничній станції Харків-Сортувальний від удару струмом загинула 7-річна дівчинка.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі лінійного управління на Південній залізниці УМВС України на транспорті, дівчинка отримала травму електричним струмом у той момент, коли, забравшись на вантажний вагон, взялася рукою за контактний дріт високої напруги.
Дівчинка померла в машині швидкої допомоги, повідомили у прес-службі.
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