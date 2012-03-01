Для весняно-польових робіт потрібно імпортувати дизпальне з Росії

Україна розглядає можливість імпорту дизельного пального з Російської Федерації для проведення весняно-польових робіт.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві аграрної політики і продовольства України.

Повідомляється, що 10 лютого ц.р. у Кабінеті міністрів України відбулася нарада з питань підготовки до проведення весняно-польових робіт та їх матеріально-технічного і фінансового забезпечення, на якій було дано доручення провести переговори з підприємствами Російської Федерації щодо постачання дизельного пального для забезпечення потреб сільськогосподарських товаровиробників на весняну кампанію.

Як повідомила УНІАН прес-служба Мінагропроду, це доручення дано Міністерству енергетики і вугільної промисловості. Інформації про заплановані обсяги імпорту і ціну закупівлі в Мінагропроді не мають.

При цьому, за оцінками Мінагропроду, на 28 лютого забезпеченість сільгоспвиробників дизпальним становить 308,9 тис. тонн, що становить 73% від технологічної потреби на весняно-польові роботи, а забезпеченість бензином - 79,5 тис. тонн або 75% від потреби.