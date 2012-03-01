У Кіровоградському перинатальному центрі прийняли перші пологи

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав батьків першої дитини, яка з'явилася на світ у Кіровоградському обласному перинатальному центрі.

Глава держави побажав родині Олени та Романа ОСТРОУШКІВ міцного здоров’я, благополуччя та родинного затишку, повідомляє прес-служба Президента.

Зараз мати з новонародженою дівчинкою почуваються добре – вони у післяпологовій палаті спільного перебування разом із татом.

Кіровоградський обласний перинатальний центр було відкрито 31 січня за участю Президента. Це перший обласний перинатальний центр, cтворений у рамках реалізації ініційованого главою держави Національного проекту «Нове життя – нова якість охорони материнства та дитинства».