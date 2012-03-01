У Кіровоградському перинатальному центрі прийняли перші пологи
14:04, 01 березня 2012Суспільство
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Янукович привітав батьків особисто
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав батьків першої дитини, яка з'явилася на світ у Кіровоградському обласному перинатальному центрі.
Глава держави побажав родині Олени та Романа ОСТРОУШКІВ міцного здоров’я, благополуччя та родинного затишку, повідомляє прес-служба Президента.
Зараз мати з новонародженою дівчинкою почуваються добре – вони у післяпологовій палаті спільного перебування разом із татом.
Кіровоградський обласний перинатальний центр було відкрито 31 січня за участю Президента. Це перший обласний перинатальний центр, cтворений у рамках реалізації ініційованого главою держави Національного проекту «Нове життя – нова якість охорони материнства та дитинства».
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