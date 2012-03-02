СНІД і туберкульоз загрожують національній безпеці України

Епідемії СНІДу та туберкульозу в Україні продовжують залишатися загрозою національній безпеці і вимагають концентрації різного роду зусиль на лікування та профілактику цих захворювань.

Як повідомили УНІАН в прес-службі РНБО України, про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Андрій КЛЮЄВ, коментуючи внесення Кабінетом міністрів до парламенту двох законопроектів, що стосуються співпраці України з Глобальним фондом з боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією.

Пропоновані документи покликані підвищити ефективність співпраці з Глобальним фондом, спростити процедури і скоротити час доставки хворим медикаментозних препаратів.

А.КЛЮЄВ наголосив, що кількість хворих на СНІД в Україні збільшується з кожним роком. Станом на початок 2012 року на диспансерному обліку перебуває більше 120 тисяч осіб, носіїв ВІЛ-інфекції та майже 19 тис. хворих на СНІД. При цьому він додав, що загальна кількість носіїв, за експертними оцінками, значно перевищує офіційно зареєстрованих.

Секретар РНБО заявив, що за останні 25 років від СНІДу померло майже 25 тис. українських громадян. В той же час А.КЛЮЄВ зазначив, що, «незважаючи на те, що в останні два роки кількість хворих на туберкульоз не збільшується, а рівень смертності зменшується, епідемія туберкульозу, зареєстрована в Україні з 2005 року, продовжується». При цьому він додав, що «рівень хворих перевищує епідеміологічний поріг в 2-3 рази. Це неприпустимо».

А.КЛЮЄВ зазначив, що через постійне недофінансування гранти Глобального фонду з боротьби зі СНІДом, туберкульозом і малярією є важливою підтримкою для України.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України вніс до Верховної Ради два законопроекти, спрямованих на державну підтримку реалізації грантів Глобального фонду, в тому числі звільнення від сплати ПДВ та митних зборів медпрепаратів та діагностичного обладнання, що ввозяться в рамках грантових програм. За останні роки Україна отримала від Глобального фонду грантів на загальну суму 326 млн. дол.