Головний тюремник Харківщини звільнився

14:30, 02 березня 2012
Суспільство
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Написав рапорт

Звільнено з посади начальника Управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області генерал-майора міліції Анатолія СЛІПЧЕНКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління, напередодні А.СЛІПЧЕНКО написав рапорт про звільнення за власним бажанням.

Сьогодні колективу обласного Управління ДПтСУ представили т.в.о. начальника – полковника внутрішньої служби Євгена БАРАША, який цього обіймав посаду заступника начальника.

Представив нового керівника начальник Департаменту кадрового забезпечення ДптСУ генерал-майор внутрішньої служби Сергій ЗІНЧЕНКО.

Про причини звільнення А.СЛІПЧЕНКА у прес-службі не повідомили.

А.СЛІПЧЕНКО очолював Управління ДПтСУ з травня 2010 року. До цього призначення працював начальником Головного управління МВС України в Харківській області. У жовтні 2010 року обраний депутатом Харківської обласної ради.

23 серпня 2011 року указом Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА А.СЛІПЧЕНКА було нагороджено орденом князя Данила Галицького.

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