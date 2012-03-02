Експерти пояснюють, чим загрожує підвищення тарифів на електроенергію

Підвищуючи тарифи на електроенергію, держава має розуміти, що це може погіршити становище промислових підприємств.

Таку думку в інтерв`ю УНІАН висловив екс-мер Запоріжжя Євген КАРТАШОВ, коментуючи підвищення тарифів на електроенергію на 4% з 1 березня цього року.

На думку Є.КАРТАШОВА, чергове підвищення тарифів на електроенергію може негативно позначитися на виробничих і економічних показниках підприємств з енергоємним виробництвом, таких як «Дніпроспецсталь» або «Запорізький завод феросплавів» (ЗЗФ). При цьому він відзначив, що для Запорізького заводу феросплавів проблема подорожчання електроенергії посилюється небажанням держави передати у власність ЗЗФ підстанцію, якою цей завод користувався до 1 січня 2011 року, поки «Запоріжжяеобленерго» не розірвало договір оренди підстанції. «Я вважаю, що підстанція, яка розташована на території заводу, має бути йому продана. Що стосується інших підприємств, які споживають великі обсяги електроенергії, то держава повинна сьогодні порахувати, який у них прибуток і яка собівартість продукції. Якщо рентабельність підприємств виявиться нижчою за 8%, то держава має надавати їм всебічну підтримку, наприклад надавши диференційований тариф на електроенергію. Не можна сьогодні розкидатися колективами, як це сталося на Запорізькому алюмінієвому комбінаті, коли професіонали вимушені виїжджати працювати до іншої країни», - відзначив Є.КАРТАШОВ.

Як вважає директор консалтингового агентства "Трансенергоконсалтинг" Світлана ГОЛИКОВА, сьогодні в Україні існує нелогічна система ціноутворення на електроенергію. «Ця система не відображає реальних витрат на виробництво електроенергії ні в атомній енергетиці, ні в тепловій, ні в гідроенергетиці. Поки ми не змінимо структуру взаємин на енергоринку і не перейдемо до європейської моделі, нічого не зміниться. На прикладі Європи ми можемо побачити, що навіть при спочатку високих цінах на газ після впровадження відкритого ринку ціна починає знижуватися. В Україні необхідно змінити структуру купівлі-продажу, перейти до системи двосторонніх контрактів (прямих договорів між виробниками і споживачами електроенергії — УНІАН). Також необхідно впроваджувати спотовий ринок на біржі. Тільки щоденна торгівля на спотовому ринку покаже реальні ціни на електроенергію, що особливо важливо для великих енергоспоживачів», - вважає С.ГОЛИКОВА.

На думку голови Українського союзу промисловців і підприємців (УСПП) Анатолія КІНАХА, державі слід було б підписати меморандуми про взаєморозуміння з великими споживачами електроенергії, за аналогією з меморандумом, підписаним УСПП і «Укрзалізницею» 10 лютого цього року. «Особливо це важливо у формуванні тарифів на електроенергію. Ми бачимо, що дуже часто тарифи на електроенергію підвищуються невмотивовано, знижуючи конкурентоспроможність української продукції. Сьогодні, на жаль, це відбувається у феросплавній галузі України», - відзначив А.КІНАХ.

При цьому він констатував, що українські феросплавні підприємства завантажені тільки на 40-50%, а паралельно з цим зростає імпорт феросплавів до України. «Таким чином, погіршується зовнішньоторговельний баланс України і простоюють власні виробничі потужності. Такі речі мають бути максимально мінімізовані, тому що ситуація в економіці дуже непроста. Влада зобов`язана діяти в першу чергу за принципом "не нашкодь", максимально зосередивши зусилля на збереженні робочих місць в Україні», - переконаний голова УСПП.

Як повідомляв УНІАН, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), підвищила роздрібні тарифи на електроенергію для споживачів енергозабезпечуючих компаній на березень в середньому на 4%.

Зокрема, тариф для споживачів першого класу напруги з 1 березня зріс на 4,02% - до 72,62 коп. за кВт/год. (без ПДВ), для споживачів другого класу - на 3,8% - до 93,02 коп. за кВт/год. (без ПДВ).

Збільшення роздрібних тарифів пов`язане із запланованим зростанням вартості відвантажуваного тепловим електростанціям державними шахтами енергетичного вугілля в середньому на 3,6% з березня.