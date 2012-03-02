Книги Литвина, Азарова і Кравчука претендують на 3 мільйони з бюджету

Державний комітет телебачення і радіомовлення оприлюднив проект переліку книжкових проектів, запропонованих для участі у програмі «Українська книга» 2012 року.

Серед 1200 проектів виявилися і книжки колективів авторів на чолі із Володимиром ЛИТВИНИМ, Миколою АЗАРОВИМ і Леонідом КРАВЧУКОМ, повідомляє сайт «Буквоїд».

«Історію українського парламентаризму» у двох томах і двома мовами (українською та англійською мовами), яку підготував колектив авторів на чолі із спікером українського парламенту В.ЛИТВИНИМ, видавництво «Дніпро» оцінило у 1 млн. 153 тис. 40 грн. У першій книзі, як зазначено в анотації, йдеться про історичні традиції представницької влади на українських землях, які аналізуються від давньоруських віче до сучасної парламентської практики. У другій же книзі - короткі життєписи багатьох сотень парламентаріїв 1-6 скликань складають у сукупності колективний портрет нашого вищого законодавчого органу. Наклад кожного тому - 1 тисяча примірників. Тобто один екземпляр книжки обійдеться державі у середньому в 576 гривень, зазначає «Буквоїд».

Інший авторський колектив на чолі із В.ЛИТВИНИМ підготував том «Київ» (книга 1, ч. 3) у Зводі пам’яток історії та культури України (енциклопедія у 28-ми томах). Наклад - 1,8 тис. примірників. Кошторис - 400 тис. грн. Пропонує - Головна редакція Зводу пам’яток історії та культури при видавництві «Українська енциклопедія» ім. М.П. Бажана.

Видавництво «Самміт-Книга» подало для участі в «Українській книзі» роботу прем’єр-міністра України М.АЗАРОВА, екс-міністра фінансів Федора ЯРОШЕНКА та екс-радника глави Мінфіну Сергія БУШУЄВА «Інноваційні механізми управління програмами розвитку». Наклад - 2 тисячі примірників. Кошторис - 194 тис. 520 грн.

А «Українська енциклопедія ім. Бажана» подала на конкурс книгу «Україна. Мала національна енциклопедія», яку підготував авторський колектив на чолі із екс-президентом України Леонідом КРАВЧУКОМ. Наклад - 2,5 тис. примірників. Кошторис - 1 млн. 91 тис. 562 грн.

Зараз проект переліку книжкових проектів знаходиться на розгляді експертної ради з формування державного замовлення на випуск видавничої продукції при Держкомтелерадіо України. До складу ради, зокрема, входять письменники: Віктор БАРАНОВ, Іван ДРАЧ, Григорій ГУСЕЙНОВ, Андрій КУРКОВ, академіки НАН України Микола ЖУЛИНСЬКИЙ та Валерій СМОЛІЙ.

Цього року на реалізацію програми «Українська книга» в держбюджеті виділено 40 мільйонів гривень.