Жителі Прикарпаття отримали з-за кордону 200 млн. доларів

В Івано-Франківську область у 2011 році надійшло із-за кордону переказів для фізичних осіб на загальну суму 227,3 млн. дол. США.

Як передає корреспондент УНІАН про це повідомив на колегії облдержадміністрації начальник головного управління економіки-заступник голови ОДА Володимир ПОПОВИЧ.

За його словами за даними банківських установ, торік фізичні особи одержали з-за кордону переказів на суму 227,3 млн. дол. США або 1,818 млрд. грн.

Водночас, В.ПОПОВИЧ додав, що, станом на 1 січня 2012 року, в області на банківських рахунках юридичних і фізичних осіб знаходилось 5,2 млрд. грн., у тому числі у фізичних осіб – 4,4 млрд. грн.

На його думку, це «добра внутрішня інвестиція і, по суті, її треба використовувати».

Довідка УНІАН. За неофіційними даними, на заробітках за кордоном перебуває близько 200 тис. жителів Івано-Франківської області, тобто кожен сьомий.