Балога розповів Януковичу про вогонь, воду і радіацію

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заслухав доповідь міністра надзвичайних ситуацій Віктора БАЛОГИ щодо початку реалізації робіт з будівництва нового конфайнменту на Чорнобильській АЕС.

Про це повідомляє прес-служба Президента України.

Глава держави наголосив: подолання наслідків чорнобильської катастрофи є виключно важливим як для України, так і для всієї світової спільноти. Він нагадав, що торік обговорював з керівництвом Європейського банку реконструкції та розвитку роботу Групи управління проектом «Укриття» та поцікавився у міністра, наскільки вдалося просунутися щодо підвищення ефективності керування зазначеним проектом.

Україна має чітко виконувати свої зобов’язання щодо фінансування проектів на майданчику ЧАЕС, підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

Під час зустрічі міністр, окрім того, доповів Президентові про готовність МНС до убезпечення території України від весняної повені та паводків.

Ще однією темою, на яку глава держави звернув особливу увагу, став стан пожежної безпеки, особливо на об’єктах із масовим перебуванням дітей. Він нагадав, що нещодавно доручив урядові та місцевим адміністраціям вжити заходів щодо запобігання виникненню пожеж.

МНС має встановити жорсткий контроль за дотриманням правил пожежної безпеки на об’єктах з постійним або тимчасовим перебуванням дітей, наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

У контексті наближення Євро-2012 глава держави поцікавився ходом впровадження системи екстреної допомоги населенню за єдиним номером 112.

Як заявив після зустрічі міністр надзвичайних ситуацій, сьогодні важливо забезпечити виконання робіт на ЧАЕС у рамках термінів, узгоджених з ЄБРР, і завершити роботи до 2015 року. «У квітні 2012 року ми побачимо, як іде монтаж арки на майданчику Чорнобильської АЕС», - сказав В.БАЛОГА.

Зустріч відбулася в резиденції Президента України у с. Нові Петрівці (Межигір’я).