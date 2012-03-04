Чиновники масово недоступні для виклику в суд

Верховній Раді України пропонується законодавчо прискорити завершення формування Єдиної бази електронних адрес, номерів факсів (телефаксів) суб’єктів владних повноважень.

Відповідний проект закону “Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» зареєстрований у ВР народним депутатом від фракції Партії регіонів Дмитром ШПЕНОВИМ та депутатом від фракції Народної партії Миколою РУДЧЕНКОМ (№10143).

Законопроектом передбачено зобов’язати органи держаної влади, органи місцевого самоврядування внести інформацію про їхні електронні адреси, їхні номери факсів (телефаксів) до Єдиної бази даних електронних адрес, номерів факсів (телефаксів) суб’єктів владних повноважень до 1 травня 2012 року.

При цьому, пропонується не пізніше 1 червня 2012 року забезпечити постійне внесення до Єдиної бази інформації про електронні адреси, номери факсів (телефаксів) суб’єктів владних повноважень.

В пояснювальній записці зазначається, що чинним законодавством передбачено якісно новий спосіб економії бюджетних коштів та часу, під час провадження судами справ, в яких беруть участь суб’єкти владних повноважень. З метою полегшення і пришвидшення розгляду судами таких категорій справ, закон про судоустрій передбачив створення Єдиної бази даних. Інформація з цієї бази повинна використовуватися судами для здійснення виклику суб’єктів владних повноважень на судові засідання шляхом надсилання тексту повістки електронною поштою, факсимільним повідомленням (факсом, телефаксом), телефонограмою.

Держателем Єдиної бази даних є Державна судова адміністрація, яка забезпечує її ведення, контролює здійснення заходів, пов'язаних із захистом інформації, що в ній міститься, укладає договори, відповідно до яких фінансуються витрати, пов’язані з веденням Єдиної бази даних.

Водночас, зазначають автори законопроекту, викликає занепокоєння фактичне заповнення Єдиної бази даних. Інформація наявна лише частково та фрагментарно і більшість суб’єктів владних повноважень не квапляться вносити до Єдиної бази даних інформацію.