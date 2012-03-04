Підприємці просять Януковича ветувати закон про заборону реклами тютюну

Український союз промисловців і підприємців звернувся до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з пропозицією ветувати прийнятий парламентом закон про заборону реклами, спонсорства і стимулювання продажу тютюнових виробів та просить повернути документ на доопрацювання депутатам.

Про це йдеться у відповідному листі-звернені, направленому главі держави, повідомляє сайт УСПП.

Як зазначають автори звернення, «поділяючи тривогу законотворців щодо шкідливості куріння, його негативного впливу на здоров’я населення, особливо молоді, погоджуючись з підходами щодо неприпустимості його пропаганди, ділова спільнота вважає за необхідне нагадати, що тютюнова галузь в країні є цілком легальною, в ній представлені сумлінні товаровиробники, які дбають про якість продукту та сповна сплачують податки».

В УСПП наголошують, що прийнятий у вересні минулого року Верховною Радою України закон, «за словами експертів, містить нечіткі, двозначні й неузгоджені між собою положення, які можуть трактуватись по-різному, внаслідок чого деякі з них просто неможливо буде виконати, а інші в процесі реалізації погіршуватимуть роботу бізнесу, сприятимуть «тінізації» тютюнового ринку, зменшенню надходжень до бюджету тощо. Зокрема, на думку експертів галузі, у даному законі закладаються суттєві корупційні ризики, оскільки через надмірну абстрактність та змістовну незавершеність його положень органи державної влади змушені будуть на власний розсуд вирішувати питання належності (або неналежності) тих чи інших дій до заборонених законодавством заходів прямого чи непрямого стимулювання продажу тютюнових виробів та вживання тютюну (адже, сам закон вичерпного переліку таких заходів не встановлює). Передбачена документом абсолютна заборона стимулювання вживання тютюну фактично означає заборону його виробництва та реалізації».

Крім того, зазначають в УСПП, положення пункту 3 розділу І закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони реклами, спонсорства та стимулювання продажу тютюнових виробі» не узгоджуються з нормами чинних законодавчих актів України – Податкового кодексу України, законів України «Про рекламу», «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», «Про захист прав споживачів» тощо.

Український союз промисловців і підприємців наполягає на доопрацюванні закону та просить Президента країни накласти вето на вже прийнятий документ.

Нагадаємо, 24 лютого 2012 голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН підписав і направив на підпис Президенту України Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони реклами, спонсорства і стимулювання продажу тютюнових виробів".

Цей закон було ухвалено в цілому ще 22 вересня 2011 р., але голова парламенту його не підписував п'ять місяців через суперечки навколо трактування пункту 2 закону, який давав нові визначення щодо реклами і спонсорства тютюнових виробів, а також заборони, що встановлюється в цій сфері.

Комітет з питань Регламенту, депутатської етики і забезпечення роботи Верховної Ради України запропонував голові парламенту скасувати результати голосування за закон і переголосувати його в другому читанні. Аналогічний варіант вирішення проблеми пропонувало і Головне юридичне управління Верховної Ради України.

Проте В.ЛИТВИН відправив цей закон на підпис Президенту без повторного розгляду в парламенті.