Учені стверджують, що змогли відтворити жіночу яйцеклітину

Яйцеклітину можна відтворити зі стовбурової клітини

«Час переписати підручники», – пише Радіо "Свобода" з посиланням на Nature про результати дослідження науковців із Массачусетса, що у США. Якщо протягом 60 років вчений світ відштовхувався від того, що жінка має обмежений і невідновлюваний запас яйцеклітин, то наразі час припустити протилежне. Американським дослідникам вдалося виростити яйцеклітини зі стовбурових клітин молодої жінки.

Група вчених на чолі з Джонатаном Тіллі з бостонського Центру репродуктивної біології вважає, що їхня робота «відкриває нове поле діяльності в репродуктивній біології людини», а доступ до нових клітин зробить можливими нові способи збереження фертильності.

Теорію про те, що організм жінки протягом дітородного віку не лише користується закладеним від народження запасом, а виробляє потенційні осередки нових яйцеклітин, Тіллі запропонував у 2004 році. Тоді йому вдалося виділити такі клітини у мишей.

Цього разу вчені використали тканини яєчника, видаленого у 20-річної жінки. Щойно біологи виділили з нього стовбурові клітини (використовуючи специфічний протеїн Ddx4), їх позначили зеленим флуоресцентним білком. Опісля у лабораторії розпочалося спостереження за тим, як із відібраних стовбурових клітин розвиваються незрілі яйцеклітини. Цей процес тривав два тижні. По його завершенню незрілі яйцеклітини повернули у тканини яєчника, які імплантували під шкіру живої миші – для забезпечення кращого постачання у тканину крові. Зрештою, сформувалися зрілі яйцеклітини.

«Поки немає підтвердження, що ці яйцеклітини є родючими. Однак загалом за своїми характеристиками вони не відрізняються від сформованих природнім шляхом», – каже Тіллі. За його словами, наступним кроком у дослідженні буде перевірка виведених у лабораторії яйцеклітин на здатність сформувати ранню стадію ембріону.