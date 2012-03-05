Банда грабувала фермерів і сільради

У Черкаській області працівники УБОЗ затримали членів міжрегіональної організованої злочинної групи, які впродовж двох років вчиняли розбійні напади, пограбування та крадіжки з офісів підприємств і організацій на території Черкащини та Кіровоградщини.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, до складу угруповання входило чотири чоловіка, двоє з них непрацюючі, які раніше вже притягувалися до кримінальної відповідальності, інші двоє – працівники відомчої охороні.

Встановлено, що на рахунку ОЗГ «візити» до контори фермерського господарства, сільської ради, офісу приватного підприємства та інших. "Пошкодивши захисні металеві грати на вікнах, злодії проникали в приміщення та викрадали з сейфів гроші, цінності, побутову та комп’ютерну техніку тощо. Під час останнього такого «походу», в січні цього року, нападники в масках увірвалися до приміщення акціонерного товариства, погрожуючи зброєю, побили охоронця, після чого розпиляли два сейфи, заволоділи грошима та зникли", - зазначили в ГУБОЗ.

Під час обшуків за місцями проживання затриманих виявлені та вилучені речові докази: оргтехніка, маски з прорізами для очей, 6 радіостанцій, інструмент для зламування сейфів, незареєстровану мисливську рушницю, револьвер, бейсбольну біту, три автомобілі, що використовувались для вчинення злочинів.

Правоохоронцями встановлено, що затримані причетні майже до десяти кримінальних злочинів на території Черкаської і Кіровоградської областей.

Наразі слідство і оперативники перевіряють причетність цих осіб до вчинення інших тяжких злочинів.