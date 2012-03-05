Укрзалізниця хоче списати 30 тисяч вагонів «спадку СРСР»
Через 3-4 роки понад 30 тис. вагонів, які сьогодні є, мають списати за терміном служби
Термін експлуатації понад 30 тис. українських піввагонів із 56 тис. піввагонів, якими сьогодні оперує Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), через 3-4 роки буде завершено.
Про це в інтерв'ю УНІАН повідомив заступник генерального директора «Укрзалізниці» Петро НАУМЕНКО.
«Основна маса тих піввагонів, які ми отримали від СРСР на початку 90-х років, свій термін допрацьовує. Через 3-4 роки понад 30 тис. вагонів, які сьогодні є, ми повинні будемо списати за терміном служби», - сказав він.
П.НАУМЕНКО також повідомив, що «Укрзалізниця» відмовилася від стратегії продовження термінів служби вагонного парку за рахунок ремонтів і ухвалила рішення про оновлення вагонного парку за рахунок придбання нових вагонів.
«Якщо ми продовжуватимемо термін служби, це буде невигідно. Сьогодні потрібно підвищувати швидкості, піднімати вантажопідйомність, щоб вагони менше заходили в ремонт, щоб не направляти на ремонт після кожного рейсу», - сказав він.
За словами П.НАУМЕНКА, на сьогоднішній день «близько 40% піввагонів працюють понад норму після продовження основного терміну служби».
Він також зазначив, що з 56 тисяч піввагонів, якими оперує «Укрзалізниця», близько 13 тис. перебувають у несправному стані.
Докладніше про стратегію «Укрзалізниці» щодо оновлення вагонного парку читайте на сайті «УНІАН. Економіка».