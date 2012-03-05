Столичним таксистам влаштують атестацію

Столична влада хоче реформувати роботу київського таксі до Євро 2012. Із 50 тисяч таксистів планують залишити лише 15 тис.

Від них вимагатимуть, аби працювали за ліцензією та пройшли спеціальну атестацію.

Поки невідомо, який орган здійснюватиме її. На кожному автомобілі встановлять таксометр і термінал для розрахунку платіжною карткою.

"Атестація водіїв таксі добре вплине на рівень сервісу, - зазначає Микола Паламарчук, директор служб таксі "13" і "Армада". - Бо зараз багато водіїв не знають міста, погано виховані. Служба таксі не може контролювати кожного свого водія".

Вартість і установка таксометра обійдеться в 2 тис. грн.

Gazeta.ua