Кабмін: в Україні найбільше зростання мінімальної зарплати
Україна випередила за цим показником такі країни як Польща, Естонія, Франція, Румунія, Туреччина
Зростання мінімальної заробітної плати в Україні за два попередні роки (2010-2012 рр.) на 35% є одним із найвищих у Європі.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби уряду, яке надано УНІАН.
"Україна випередила за цим показником такі країни як Польща, Естонія, Франція, Румунія, Туреччина", - йдеться в повідомленні.
У прес-службі уряду України підкреслюється, що деякі європейські країни взагалі "заморозили" розмір мінімальної заробітної плати на рівні 2009 року.
«За даними Євростату, в Болгарії мінімальна зарплата не змінювалася з 2009-го по 2011 рік, у Чехії – заморожена на рівні 2007 року, в Литві та Хорватії – на рівні 2008-го», - йдеться в повідомленні.
*** Мінімальна зарплата в Україні на 1 січня 2010 року становила 869 грн, на 1 січня 2012 р. – 1173 грн.