Працівник банку придумав, як знімати гроші з кредиток клієнтів

У Луганську затримано 20-річного працівника банку, який завдав цій установі збиток у розмірі понад 30 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків із громадськістю ГУМВС у Луганській області, він оформляв кредитні картки, проте не видавав їх клієнтам, а знімав гроші для своїх потреб. Зловмисник придбав телефонну сім-карту, вносив номер телефону в анкетні дані клієнтів, а потім самостійно активував кредитки.

Коли банк почав розсилку листів клієнтам-боржникам, цей працівник звільнився, а потім переховувався від міліції.

Вже встановлено 16 клієнтів, які не одержали кредитних карт.

Порушено кримінальну справу за ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння шляхом зловживання службовим становищем).