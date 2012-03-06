На Вінниччині вночі горів пивзавод

У Вінницькій області сталася пожежа на території пивзаводу.

Як повідомляє прес-служба МНС України, сьогодні, 6 березня, о 3 год. 15 хв. у с. Чернятин Жмеринського району Вінницької області на території ПрАТ «Чернятинське пиво» у двоповерховому приміщенні розміром 1700 кв. м, що використовувалось для зберігання солоду, виникла пожежа на площі 400 кв. м.

О 6 год. 47 хв. підрозділами МНС у складі семи одиниць основної та спеціальної техніки та 36 чоловік особового складу пожежу ліквідовано.

Жертв та постраждалих немає.

Причина пожежі встановлюється.

На місці події працювала оперативна група Територіального управління МНС у Вінницькій області.