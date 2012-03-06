На Вінниччині вночі горів пивзавод
08:36, 06 березня 2012Суспільство
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У двоповерховому приміщенні, що використовувалось для зберігання солоду, виникла пожежа
У Вінницькій області сталася пожежа на території пивзаводу.
Як повідомляє прес-служба МНС України, сьогодні, 6 березня, о 3 год. 15 хв. у с. Чернятин Жмеринського району Вінницької області на території ПрАТ «Чернятинське пиво» у двоповерховому приміщенні розміром 1700 кв. м, що використовувалось для зберігання солоду, виникла пожежа на площі 400 кв. м.
О 6 год. 47 хв. підрозділами МНС у складі семи одиниць основної та спеціальної техніки та 36 чоловік особового складу пожежу ліквідовано.
Жертв та постраждалих немає.
Причина пожежі встановлюється.
На місці події працювала оперативна група Територіального управління МНС у Вінницькій області.
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