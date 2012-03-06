На Сонці стався потужний спалах
Учені попереджають про сильну магнітну бурю.
На Сонці стався найпотужніший за останній місяць спалах. Його зафіксували прилади космічної лабораторії NASA.
Вплив сонячної активності на Землі відчують уже сьогодні ввечері — вчені попереджають про сильну магнітну бурю.
За словами експертів, викиди плазми останнім часом відбуваються з однієї і тієї самої області світила. Зараз ця активна зона знаходиться на протилежній стороні, тому шкода від спалахів незначна. Але в міру обертання Сонця вона опиниться саме навпроти Землі.
Нагадаємо, у лютому 2010 року США запустили до Сонця космічний апарат SDO. Він має допомогти астрономам краще зрозуміти, як зміни у циклі сонячної погоди можуть вплинути на життя Землі.
У серпні 2011 американські вчені з проекту DREAM прийшли до висновку, що спалахи на Сонці та пов`язані з ними викиди плазми всього за кілька днів забирають у космос з поверхні Місяця по 100-200 тонн ґрунту.