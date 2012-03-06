На Сонці стався потужний спалах

На Сонці стався найпотужніший за останній місяць спалах. Його зафіксували прилади космічної лабораторії NASA.

Вплив сонячної активності на Землі відчують уже сьогодні ввечері — вчені попереджають про сильну магнітну бурю.

За словами експертів, викиди плазми останнім часом відбуваються з однієї і тієї самої області світила. Зараз ця активна зона знаходиться на протилежній стороні, тому шкода від спалахів незначна. Але в міру обертання Сонця вона опиниться саме навпроти Землі.

Нагадаємо, у лютому 2010 року США запустили до Сонця космічний апарат SDO. Він має допомогти астрономам краще зрозуміти, як зміни у циклі сонячної погоди можуть вплинути на життя Землі.

У серпні 2011 американські вчені з проекту DREAM прийшли до висновку, що спалахи на Сонці та пов`язані з ними викиди плазми всього за кілька днів забирають у космос з поверхні Місяця по 100-200 тонн ґрунту.

Дзеркало тижня. Україна