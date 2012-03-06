Адвокат Іващенка заявляє, що експертизу для суду робили «ліві» оцінювачі

Результати оцінки майна Феодосійського судно-механічного заводу є нелегітимними, оскільки вони виконані представниками громадської організації, а не уповноваженим фахівцем із судових експертиз.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв'ю журналістам сьогодні заявив адвокат колишнього тимчасово виконуючого обов'язки міністра оборони України Валерія ІВАЩЕНКА - Борис НЕЧИПОРЕНКО, коментуючи сьогоднішній допит у судовому засіданні ряду експертів, які здійснювали оцінку майна ФСМЗ.

«Із чотирьох допитаних експертів лише один є дійсним судовим експертом. Всі решта – це оцінювачі майна ФДМУ. Всі ці оцінювачі жодного стосунку до проведення судових експертиз не мають, тим паче, що вони брали участь в експертизі як члени громадської організації (Всеукраїнське товариство експертів-оцінювачів), яке взагалі не має права проводити судові експертизи. Якщо хоча б один експерт не має реєстрації Міністерства юстиції, то всі результати експертизи викликають великий сумнів - вони явно нелегітимні та явно незаконні», - сказав Б.НЕЧИПОРЕНКО.

Водночас, під час судового засідання допитані експерти заявили, що слідчий Генпрокуратури поставив їм завдання оцінити вартість майна, а не цілісного майнового комплексу.

«Ми визначали окрему вартість окремих майнових одиниць – об'єктів нерухомості, транспортних засобів, технічного устаткування», - сказали експерти.

Після їхніх допитів головуючий у судовому засіданні суддя Сергій ВОВКО оголосив рішення про перерву в судовому засіданні до 9.00 13 березня, після якої суд продовжить допит експертів, повторно викликавши тих осіб, які, незважаючи на направлені виклики для явки в суд, не з'явилися.

Довідка УНІАН. Головним управлінням військових прокуратур Генеральної прокуратури України 20 серпня 2010 року було порушено кримінальну справу за звинуваченням В.ІВАЩЕНКА в зловживанні службовим становищем при підписанні плану санації Держпідприємства Міноборони “Феодосійський судно-механічний завод”.

В.ІВАЩЕНКА було затримано у серпні 2010 року. До нього було обрано запобіжний захід – взяття під варту.