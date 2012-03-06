У Рівному напишуть 12 історій про УПА, які розмістять у соцмережах

До 70-річчя Української повстанської армії жителі Рівного напишуть 12 документальних історій про її боротьбу і розмістять їх у соціальних мережах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам заступник міського голови Рівного Галина КУЛЬЧИНСЬКА.

За її словами, написати таку історію або малюнок про боротьбу УПА може кожен, хто долучиться до відповідної групи у соціальних мережах.

Документальні історії будуть проілюстровані картинами молодого рівненського художника. Першу з них під назвою "Чекаю Весну " він уже представив загалу, решта з'являтимуться протягом року – до 14 жовтня, коли відзначатиметься 70-річчя УПА.

Своє ім’я художник поки що тримає у секреті, всі картини він малює безкоштовно.

Після завершення цієї акції міська влада оформить історії про УПА у книгу. Крім того, на честь Української повстанської армії планують видати настінний календар, який отримає кожна школа і виш міста.

"Картини по черзі будуть з'являтися в інтернеті. Для цього відкрито відповідні сторінки "ВКонтакті" та в "Фейсбуці". 11-а і 12-а історії з'являться у вересні-жовтні. Молоді люди можуть написати до них поетичний чи прозовий твір, ессе», - зазначила Г.КУЛЬЧИНСЬКА.