Кримським татарам радять не святкувати 8 березня

Кримським татарам рекомендовано утриматися від святкування Міжнародного жіночого дня 8 березня.

Про це УНІАН сьогодні повідомили у прес-службі Духовного управління мусульман Криму.

"Цей день не значиться у списку наших мусульманських і національних свят. Перейняття традицій, що суперечать нашим цінностям, негативно позначаються на збереженні і розвитку споконвічної культури народу. Якщо права жінок якимось чином порушуються, то їх можна захищати іншим чином і іншими методами. У ході святкування 8 березня відбуваються різні аморальні й не властиві ісламській моралі вчинки", – заявив заступник муфтія Криму Айдер ІСМАЇЛОВ.

Він також вважає, що кримським мусульманам не варто святкувати День захисника Вітчизни, оскільки 23 лютого помер перший голова уряду Кримської народної республіки, перший обраний муфтій мусульман Криму Номан Челебіджихан.