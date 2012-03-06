Світовий банк попередив Україну

Для ефективного розвитку економіки Україна повинна подолати бюрократію та корупцію, провести дерегуляцію та реформувати систему соціального забезпечення.

Про це в коментарі ZN.UA заявив віце-президент Світового банку у справах Європи та Центральної Азії Філіп Ле Уору.

«Послання для України є чітким: жодна країна не може сподіватися досягти добробуту і зберегти його, якщо її підприємствам заважає недолуге регулювання, бюрократія і корупція, а також якщо її державний сектор обтяжений непосильними зобов’язаннями із соціального захисту», — зазначає Ле Уору.

Зокрема він приводить приклад деяких країн Європи, в яких одним із джерел нинішніх труднощів є саме нездатність урядів цих країн поліпшити умови підприємницької діяльності, зробити свої ринки праці гнучкішими і приділити належну увагу зростаючим пенсійним зобов'язанням державного сектора та накопиченню державних боргів.