Самозвана громада знову самочинно будує монастир, тепер під Тернополем

Тернопільська облрада закликала правоохоронні органи перевірити діяльність незареєстрованої релігійної громади, яка самовільно почала будувати монастир під Тернополем. Як повідомив сьогодні під час пленарного засідання ради депутат Леонід БИЦЮРА, члени громади, яка іменує себе парафією «Святої Католицької Церкви Непорочного Серця Марії в місця з’яви Матерії Божої у парку Національного Відродження», після демонтажу їхньої каплиці та дзвіниці на самозахоплених землях в парку Національного відродження відновила свою діяльність.

«Звернення громадян свідчать про те, що дана група з парку перейшла на територію Тернопільського району у село Гаї Гречинські. У своїх зверненнях громадяни повідомляють про загрозу здоров’ю і життю членів їх сімей, висловлюють занепокоєність з приводу можливих оборудок з майном членів їх сімей, вказують на використання групою шантажу, погроз та залякування в разі звернення до правоохоронних органів», – повідомив Л.БИЦЮРА.

За його даними, керівники громади проводять збір коштів, в тому числі і через відчуження нерухомого та рухомого майна громадян області для будівництва та утримання монастиря за адресою с. Гаї Гречинські, вул. Джерельна,11.

«За цією ж адресою без відповідної дозвільної документації проводиться будівництво, проживають без належної реєстрації сторонні особи – так звані «монахи», – зауважив він.

Відтак депутати підтримали депутатське звернення Л.БИЦЮРИ і направили його в обласну прокуратуру, обласні управління міліції та Служби безпеки України.

Як уже повідомляв УНІАН, у вересні 2011 року після відповідного рішення міської ради у парку Національно відродження було демонтовано каплицю і кам’яну дзвіницю, яку збудували члени незареєстрованої релігійної громади.

Каплицю за 30 м від Співочого поля було самовільно збудовано на початку 2000-их років групою людей, які стверджували, що в цьому місці біля джерела їм об’явилася Матір Божа. Після цього члени згромадження почали збиратися на богослужіння в цьому місці. Представники офіційних християнських церков наголошували, що отці, які правлять їхні богослужіння, не є висвяченими і не належать до жодної із традиційних конфесій.

У 2010-2011 роках на самозахоплених у парку землях каплицю було масштабно реконструйовано, її оточили кам’яним муром. На території почали зводити кам’яну дзвіницю.

При цьому представники громади почали чинити перепони жителям міста, які хотіли набрати води з джерела, мотивуючи це тим, що ті не достойно одягнені як для святого місця або тим, що триває служба Божа.