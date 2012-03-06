Азаров особисто привітав вихованок ліцею

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ напередодні Міжнародного жіночого дня 8 березня особисто привітав зі святом дівчат-вихованок Юридичного ліцею ім. Ярослава Кондратьєва Національної академії внутрішніх справ України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі уряду.

«Я хочу привітати вас з наступаючим святом 8 березня. Приїхав я не тільки для того, аби вас привітати, а й ознайомитися з умовами, в яких ви проживаєте, навчаєтеся, дізнатися, які у вас є проблеми, і чим уряд може вам допомогти», - зазначив М.АЗАРОВ.

За словами прем’єра, він особисто переконався, що ліцеїсти проживають та навчаються у гарних умовах.

Глава уряду попросив ліцеїстів добре навчатися, закінчити ліцей та вступити до вищих навчальних закладів, зокрема, правоохоронної системи.

Прем’єр-міністр оглянув навчальні класи та житлові приміщення ліцеїстів та подарував вихованцям спортивні костюми й енциклопедії для бібліотеки.

«Я бажаю вам всього найкращого: здоров’я, щастя й успіхів у навчанні. Будьте впевнені, що наша країна, уряд і Президент завжди піклуватимуться про вас і робитимуть все можливе, щоб у вас було щасливе, благополучне життя, і щоб все у вашому житті складалося», - підкреслив М.АЗАРОВ.