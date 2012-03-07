Нацбанк може знизити кредитні процентні ставки

Національний банк України розглядає можливість зниження кредитних процентних ставок.

Про це йдеться у коментарі керівника групи радників голови НБУ Валерія ЛИТВИЦЬКОГО, розміщеному на сайті НБУ.

Він зазначає, що, за підсумками перших двох місяців в Україні спостерігається позитивна цінова ситуація, що обумовлено, в першу чергу, бюджетною політикою уряду і монетарною політикою Нацбанку.

«В Україні зберігається цінова стабільність, третій місяць поспіль місячна інфляція не перевищує 0,2%, а останні 10 місяців вона кожного місяця менше ніж 1%» - зазначив В.ЛИТВИЦЬКИЙ.

Він вважає, що в таких умовах НБУ може піти на зниження процентних ставок.

«Ми вважаємо, що в такій ситуації можна продовжити помірну політику підтримки економічної активності. Цього року ми провели вже два раунди пом`якшення процентних вимог, і я думаю, і зараз це обговорюється, що є велика вірогідність того, що ми підемо ще на одне зниження ставок» - заявив В.ЛИТВИЦЬКИЙ.

Довідка УНІАН. На сьогодні ставки за кредитами «овернайт» становлять: за кредитами під забезпечення державними цінними паперами - 8,75%; за кредитами без забезпечення - 10,75%.