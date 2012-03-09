Проти житомирських медиків порушили справу за смерть 8-річної дівчинки

Прокуратура Житомирської області порушила кримінальну справу за фактом неналежного виконання професійних обов’язків медичними працівниками у зв’язку зі смертю дитини.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури області.

Кримінальну справу було порушено за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 ст. 140 (неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником) Кримінального кодексу України.

Як йдеться у повідомленні, перевіркою, проведеною прокуратурою спільно з органами внутрішніх справ у Коростенській центральній міській лікарні, встановлено, що восьмимісячна дитина поступила у лікарню для надання медичної допомоги, а вже наступного дня померла. За попереднім висновком патологоанатомічного дослідження, смерть дитини настала внаслідок гнійного менінгіту.

Питання щодо своєчасності та повноти надання медичної допомоги, правильності дій лікарів та причинного зв’язку зі смертю дитини буде встановлюватися досудовим слідством у ході розслідування кримінальної справи, підкреслили в прокуратурі.

Як повідомлялося, увечері 19 лютого 8-місячна дівчинка потрапила до однієї з лікарень міста Коростеня після того, як у неї підвищилась температура, а о четвертій годині ранку 20 лютого вона померла в реанімації.

Батьки дівчинки вважають винним у смерті доньки педіатра лікарні, який, на їхнє переконання, вчасно не надав дитині допомогу.

24 лютого, перебуваючи з робочою поїздкою у Житомирській області, Уповноважений Президента України з прав дитини Юрій ПАВЛЕНКО звернувся до прокуратури області щодо проведення глибокого й детального розслідування ситуації, пов'язаної зі смертю дівчинки. Посадовець звернувся також до керівництва Житомирської ОДА щодо проведення службового розслідування обставин трагічного випадку.