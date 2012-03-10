Викрадена ікона через три роки повернулася на Харківщину

Заступник начальника міліції Вінниччини Віктор СЛОБОДЯНЮК та начальник управління карного розшуку Олександр ГЛЯНЬКО передали настоятелю Свято-Варваринського храму Ізюмського благочиння села Капітолівка Харківської області, отцю Олександру ікону, яку три роки тому викрали злодії.

Про це повідомили УНІАН у секторі зв’язків з громадськістю УМВС у Вінницькій області.

Отець Олександр розповів, що 10 грудня 2008 року, напередодні свята Святої Великомучениці Варвари з Свято-Варваринського храму, розташованого у селі Капітолівка, на Харківшині, невідомими особами була викрадена храмова ікона. Ця святиня була написана монахами на Афоні у Свято-Пантелеймонівському монастирі і привезена на Харківщину у 1901 році.

«У духовному плані ця святиня безцінна. Багато років поспіль до неї, як до заступниці, помічниці та покровительниці нашого храму зверталися люди та отримували від цієї Божої угодниці заступництво і милість», - сказав отець Олександр.

Наприкінці 2011 року на території Вінниччини працівники міліції затримали кілька злочинних груп, які займалися крадіжками старовинних ікон з церков та храмів на території України.

Зловмисники діяли у складі організованих груп. Спочатку вони вивчали церкву, її цінності, а через кілька днів скоювали крадіжки. У ході відповідних оперативно-пошукових заходів працівникам вінницької міліції вдалося затримати злодіїв та встановити коло осіб, які скуповували у них крадені духовні цінності. Таким чином вдалось знайти та вилучити викрадену ікону.