Саркозі оголосив, що з грецькою кризою покінчено

Але з Берліна застерегли від такого поспіху

ПрезидентФранціїНіколяСаркозіоголосив,що післяобмінугрецькихдержоблігаційз борговоюкризоювкраїні будепокінчено."Ящасливий,що рішеннягрецькогокризи,нарешті,знайдено", -заявивН.Саркозі."Сьогодні цяпроблемабулавирішена,і миможемоперевернутиоднузі сторінокфінансової кризи", -цитуєйогоReuters.



ТимчасомвБерлінізастерегливід такогопоспіху, зауважуєРосБізнесКонсалтинг.



Міністрфінансів НімеччиниВольфгангШойблепопередив,щонеправильноговоритипро розв'язанняборговоїкризиГреції,оскільки країналишеотрималаможливість поступововиправитисвоєскрутне становище."Будепомилкоюсказати,що кризарозв'язана.Грекиотрималишансі маютьним скористатися", -сказавВ.Шойбленапрес-конференції.

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