Саркозі оголосив, що з грецькою кризою покінчено
02:00, 10 березня 2012Суспільство
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Але з Берліна застерегли від такого поспіху
ПрезидентФранціїНіколяСаркозіоголосив,що післяобмінугрецькихдержоблігаційз борговоюкризоювкраїні будепокінчено."Ящасливий,що рішеннягрецькогокризи,нарешті,знайдено", -заявивН.Саркозі."Сьогодні цяпроблемабулавирішена,і миможемоперевернутиоднузі сторінокфінансової кризи", -цитуєйогоReuters.
ТимчасомвБерлінізастерегливід такогопоспіху, зауважуєРосБізнесКонсалтинг.
Міністрфінансів НімеччиниВольфгангШойблепопередив,щонеправильноговоритипро розв'язанняборговоїкризиГреції,оскільки країналишеотрималаможливість поступововиправитисвоєскрутне становище."Будепомилкоюсказати,що кризарозв'язана.Грекиотрималишансі маютьним скористатися", -сказавВ.Шойбленапрес-конференції.
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