На завтра синоптики обіцяють сніг

Завтра у західних, північних, вдень і в більшості центральних областей України очікується сніг, мокрий сніг, на заході з дощем.

На решті території без опадів, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі на Лівобережжі 7-12°, у східних областях місцями 15-18° морозу, у західних областях близько 0°, на решті території 1-6° морозу; вдень 0-5° тепла, на Закарпатті, Одещині та в Криму до 8° тепла, у східних областях 1-5° морозу.

У Київській області у неділю очікується сніг, мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла. У Києві температура вночі 1-3° морозу, вдень 1-3° тепла.