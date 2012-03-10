Молодик битою вбив двох пенсіонерів заради кількох тисяч гривень
14:30, 10 березня 2012Суспільство
1732 0
В Одеській області затримано 20-річного раніше судимого чоловіка, якій заради 2,5 тис.грн. вбив літнє подружжя
В Одеській області затримано 20-річного раніше судимого чоловіка, якій заради 2,5 тис.грн. вбив літнє подружжя.
Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, молодик увірвався до сільської оселі пенсіонерів, вбив їх битою та, викравши гроші і деякі речі, поїхав до областного центру, де й був затриманий працівниками карного розшуку.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter