Молодик битою вбив двох пенсіонерів заради кількох тисяч гривень

В Одеській області затримано 20-річного раніше судимого чоловіка, якій заради 2,5 тис.грн. вбив літнє подружжя.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, молодик увірвався до сільської оселі пенсіонерів, вбив їх битою та, викравши гроші і деякі речі, поїхав до областного центру, де й був затриманий працівниками карного розшуку.