Молодик битою вбив двох пенсіонерів заради кількох тисяч гривень

14:30, 10 березня 2012
Суспільство
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В Одеській області затримано 20-річного раніше судимого чоловіка, якій заради 2,5 тис.грн. вбив літнє подружжя

В Одеській області затримано 20-річного раніше судимого чоловіка, якій заради 2,5 тис.грн. вбив літнє подружжя.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, молодик увірвався до сільської оселі пенсіонерів, вбив їх битою та, викравши гроші і деякі речі, поїхав до областного центру, де й був затриманий працівниками карного розшуку.

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