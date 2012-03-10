На Херсонщині живцем згорів трирічний хлопчик

У Херсонській області в результаті пожежі загинула 3-річна дитина.

Як повідомили УНІАН в Територіальному управлінні МНС у Херсонській області, пожежа сталася 9 березня у приватному житловому будинку в селі Отрадівка Новотроїцького району.

В результаті пожежі постраждали двоє дорослих і дві дитини.

Хлопчик 2009 року народження з опіками до 95% поверхні тіла помер у реанімації. Його 7-річна сестра, 33-річний батько і 57-річна бабуся знаходяться в обласній клінічній лікарні.

Попередня причина пожежі - порушення правил пожежної безпеки при поводженні з легкозаймистими і горючими рідинами (у приміщенні, де встановлена піч, переливали дизельне пальне).