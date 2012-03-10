На одесита, який грався з гранатою, завели справу

В Одеській області порушено кримінальну справу щодо 38-річного чоловіка, який постраждав під час спроби розібрати запал ручної гранати.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, встановлено, що потерпілий працює помічником юриста в одній із одеських фірм. Медикам він розповів, що травму руки отримав у результаті вибуху пакунку з невідомим вмістом, який йому начебто вручив невідомий громадянин.

Пізніше правоохоронці з’ясували, що чоловік травмувався через необережне поводження із запалом від ручної гранати, який він намагався розібрати у себе дома.

"Стосовно потерпілого порушено кримінальну справу за незаконне поводження з боєприпасами. Звідки у чоловіка виявилася граната, з’ясовується", - зазначили у міліції.