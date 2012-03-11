На Ельбрусі досі шукають українського альпініста

Рятувальники продовжують пошуки зниклого на Ельбрусі українського альпініста Дениса ЛИСОВА, повідомив РІА “Новости" керівник прес-служби ГУМНС РФ по Кабардино-Балкарії Мурат АПАЖИХОВ.

Пошуки тривають уже більше тижня.

"У суботу пошуки Дениса ЛИСОВА були припинені через погану погоду, але в неділю з ранку відновилися, оскільки дещо розпогодилося", - сказав М.АПАЖИХОВ.

Увечері 3 березня рятувальники на висоті 4,2 тисяч метрів виявили одного зі зниклих українських альпіністів Романа КУЦОГО, якого госпіталізували.

4 березня рятувальники на висоті 4,7 тисяч метрів виявили тіло ще однієї спортсменки - Марії Хитрикової, яка загинула, швидше за все, через обмороження.

"Пошукові роботи ведуться на висотах від 2 до 4,2 тисяч метрів. Рятувальники не залишають надії знайти зниклого альпініста, який, можливо, провалився в льодову тріщину", - зазначив співрозмовник агентства.

Як повідомляв УНІАН, у сходженні на найвищу вершину Європи брали участь дві українські групи загальною чисельністю 11 осіб. 2 березня під час спуску на висоті близько 5,2 тис. метрів в умовах негоди збилися з маршруту двоє альпіністів - Роман КУЦИЙ із Дніпропетровська і Денис ЛИСОВ із Києва. Керівник дніпропетровської групи Марія Хитрикова залишилася їх чекати. 3 березня був знайдений і госпіталізований Р.КУЦИЙ. 4 березня на схилі Ельбрусу було виявлено тіло 21-річної М.Хитрикової. Пошуки Д.ЛИСОВА тривають.