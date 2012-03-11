В аварії в Єврейській автономній області РЖД звинувачує українських виробників

У «РЖД» заявляють, що брак українських виробників призвів до аварії на залізниці в Єврейській автономній області Росії.

Про це УНІАН повідомили в «РЖД».

«Спеціальна комісія ВАТ «РЖД» встановила причину пригоди на Далекосхідній залізниці, в результаті якої сьогодні вранці сталося сходження 29 вагонів і локомотива. Сходження вантажних вагонів відбулося через злам бічної рами візка, виготовленого в 2010 році ПАТ «Кременчуцький сталеливарний завод» (Україна). Цей вагон належить ВАТ «ФінТрансГруп», наразі орендований ВАТ «СУЕК», - йдеться в повідомленні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС по Єврейській автономній області, сьогодні о 09:08 на пульт старшого оперативного чергового Центру управління в кризових ситуаціях МНС регіону надійшло повідомлення про аварію на залізниці. У районі залізничної станції Аур Смидовичського муніципального району сталося зіткнення двох залізничних поїздів, що перевозили тверде паливо (вугілля), автотехніку, деревину. За уточненими даними всього зійшли з рейок 23 вагони і три секції електровоза. Внаслідок аварії постраждали двоє людей із числа працівників поїздів. Було пошкоджено 400 метрів залізничного полотна, чотири опори ЛЕП. Загрози займання наразі немає.

Повідомляється, що зараз на місці аварії йдуть відновлювальні роботи. До 16 годин місцевого часу планується завершення ремонтних робіт і відновлення руху поїздів по одній із колій, зазначили в МНС.

Також у «РЖД» зазначають, що з початку 2012 року склалася критична ситуація, пов'язана з експлуатацією вантажних вагонів, укомплектованих литвом виробництва українських ПАТ «Азовелектросталь» і ПАТ «Кременчуцький сталеливарний завод». Цього року слалося вже 12 випадків зламу бічних рам візків вантажних вагонів. У 4 випадках візки були виготовлені ПАТ «Азовелектросталь», ще 4 випадки - ПАТ «Кременчуцький сталеливарний завод».

У 2011 році було допущено 24 злами бічних рам, зокрема 14 випадків відбулося з вини ПАТ «Азовелектросталь» (11 випадків) і ПАТ «Кременчуцький сталеливарний завод» (3 випадки).