В Ялті «мінували» набережну
12:22, 11 березня 2012Суспільство
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Співробітники міліції й бійці МНС оточили частину набережної - в радіусі 70 метрів
Хибне повідомлення про мінування набережної Ялти надійшло правоохоронцям увечері в суботу.
Як повідомила УНІАН прес-служба кримського управління МНС, невідома розповіла про стару валізу в районі причалу, в якій, скоріш за все, знаходиться вибухівка.
Співробітники міліції й бійці МНС оточили частину набережної - в радіусі 70 метрів. Вибухотехніки знищили валізу. «Це показало: вона порожня, виклик хибний», - йдеться в прес-релізі.
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