Російський фільм «Серпень. Восьмого» зняли з прокату в Україні

Російський фільм "Серпень. Восьмого", що розповідає про бойові дії в Південній Осетії в серпні 2008 року, знятий з прокату в Україні.

Про це РІА “Новости” повідомили в одному з кінотеатрів Києва.

У свою чергу, Мінкультури України поки що офіційно не підтвердило і не спростувало цю інформацію (8-11 березня в Україні вихідні).

"Фільм знятий з прокату", - сказав агентству працівник кінотеатру, який відповідав за бронювання квитків, де він мав демонструватися в неділю.

При цьому, за словами співрозмовника агентства, ніяких офіційних пояснень з боку вищих органів надано не було.

Видання "Тиждень" зазначає, що картина викликала обурення української громадськості. У Facebook навіть створили групу з бойкотування стрічки

Фільм Джаніка ФАЙЗІЄВА "Серпень. Восьмого" - історія про дівчину, котра хоче забрати сина від бабусі і несподівано опиняється в епіцентрі бойових дій у Південній Осетії в 2008 році.

На початку серпня 2008 року сталася війна між Росією і Грузією, внаслідок якої Росія фактично окупувала два регіони Грузії – Абхазію і Північну Осетію, - визнавши незалежність цих самопроголошених республік.

Незалежність цих територій слідом за Росією визнали Нікарагуа і Венесуела, а також карликова держава Науру.