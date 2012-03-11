У Києві наркоман обікрав канцелярію суду

У Києві наркоман обікрав приміщення канцелярії Дарницького районного суду, який знаходиться по вулиці Сімферопольській, 14, винісши звідти 2 системних блоки й 3 монітори.

Як повідомили УНІАН у главку міліції, інцидент стався в ніч із 9 на 10 березня.

Наразі встановлено, що чоловік, 1991 року народження, з метою придбання наркотиків відігнув віконні грати на першому поверсі суду й виніс звідти оргтехніку.

Як зазначили в міліції, особу злодія було встановлено, і його було затримано вранці 10 березня. При цьому, як виявилося, він уже встиг до моменту свого затримання здати в ломбард 2 монітори.

Вкрадене вилучено.

Стосовно затриманого порушено кримінальну справу за статтею 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Наразі з'ясовується, чому охорона, яка знаходилася в приміщенні суду, не перешкодила крадіжці.