На завтра синоптики обіцяють сніг із дощем

12 березня на Правобережжі України та в північних областях очікується мокрий сніг з дощем. На решті території без істотних опадів.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

На дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер в західній половині переважатиме західний, в південній частині північно-східний, на решті території південно-східний, 7-12 м/с, в Криму та Приазов’ї, а вночі й у Карпатах місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5° морозу (на південному узбережжі Криму 1-5° тепла), вдень 0-5° тепла, у південній частині та на Закарпатті до 8° тепла; у східних областях та в Карпатах вночі 6-11° морозу, вдень близько 0°.

У Києві та області вночі йтиме помірний, вдень місцями невеликий мокрий сніг та дощ.

На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважатиме західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла. По м. Києву температура вночі 0-2° морозу, вдень 2-4° тепла.