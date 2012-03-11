У центрі Донецька накрили казино

У центрі Донецька працівниками УДСБЕЗ ГУМВС України в Донецькій області в результаті проведення оперативно-профілактичних заходів задокументована діяльність великого підпільного казино.

Про це УНІАН повідомили у Відділі по зв'язках з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області з посиланням на начальника відділу УДСБЕЗ Дмитра ТИШЛЕКА.

За його словами, заклад, де відбувалися азартні ігри, знаходився в центрі Донецька в Торговому комплексі «Золоте кільце», приміщення казино мало велику площу, його обслуговували 12 чоловік персоналу: касири, круп'є і адміністратори залів.

Правоохоронцями зафіксований факт гри в цьому закладі. Проведено огляд, в результаті якого було вилучено 9 столів для гри в покер, 1 рулетка, більше 5 тисяч ігрових фішок і грошових коштів у сумі 39 тисяч гривень.

За цим фактом порушено кримінальну справу за ч.1 ст.203-2 КК України – заняття гральним бізнесом, санкція якої передбачає штрафні санкції від 10 до 40 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 170 тис. – 680 тис. грн.

На даний момент міліцією проводяться слідчо-оперативні заходи щодо встановлення організатора цього казино і притягнення його до кримінальної відповідальності, йдеться в повідомленні.