Українців вчать, як ускладнити життя чиновникам-корупціонерам

Уже кілька років будь-який українець, не вдаючись до бунту і революцій, може ускладнити життя українським чиновникам-корупціонерам, стимулюючи політичну волю Заходу застосовувати до них санкції та блокувати їх закордонні рахунки, пише юрист Дар'я Каленюк у статті виданню ZN.UA.

Чи не головна вимога FATF (міжурядової організації, яка встановлює світові стандарти протидії відмиванню грошей) така: фінансові установи мусять знати, хто є кінцевим розпорядником грошей фірми-клієнта.

У ЄС і США стандарти FATF закріплені законодавчо. Якщо ж кінцевий власник ховається за класичною «матрьошкою», то банк має право замість проведення тривалого дослідження, «хто кого заснував», обрубати всі кінці.

Особлива увага приділяється «політичним діячам" — так званим ПЕПам (від англ. PEP — politically exposed persons, тобто політично обумовлені, персони). До них серед іншого належать:

— глави держав, голови урядів, міністерств і заступники або помічники міністрів;

— члени парламенту;

— члени верховних судів, конституційних судів або інших судових органів високого рівня, рішення яких не підлягають подальшій апеляції, за винятком особливих випадків;

— члени аудиторських судів або правління центральних банків;

— посли, посланники та вищий офіцерський склад збройних сил;

— члени адміністративних, управлінських або наглядових органів державних підприємств.

Зокрема в США уряд має право конфіскувати кошти неамериканських громадян на рахунках в іноземних банках, якщо правоохоронні органи Штатів, виходячи з публічної інформації інших країн, вирішать трактувати переказ грошей (доларів США) як завершення корупційної афери.

Американські банки зазвичай користуються публічно доступними джерелами, які містять інформацію про ПЕПи, — публікаціями у відомих ЗМІ та комерційними базами даних.

На жаль, більшість журналістських розслідувань в Україні друкуються українською мовою, що ускладнює роботу розробників комерційних баз даних у США. Очевидно, викриття фактів політичної корупції англійською мовою значно допомогло б як американським банкам, так і банкам ЄС, а також правоохоронним органам цих юрисдикцій виконати свої обов’язки згідно зі стандартами FATF.

Як зазначає юрист Дар'я Каленюк, громадянське суспільство України може спробувати стимулювати політичну волю Заходу іншими методами, не вдаючись до бунту та революцій.

"По-перше, потрібно чітко візуалізувати зв’язки між політичною корупцією України та фінансовими установами США і ЄС. Для цього можна створити повну базу даних українських ПЕПів, яка повинна бути доступна англійською мовою. До цієї бази даних потрібно включити мережу фіктивних фірм, офшорних корпорацій і номінальних директорів, послугами яких користуються українські ПЕПи. Автоматично ця база даних стане обов’язковою для використання фінансовими установами країн ЄС і США згідно з їхнім законодавством.

По-друге, необхідно вголос говорити про зв’язок між політичною корупцією в Україні та фінансовою системою країн Заходу. Будь-який форум з євроатлантичної інтеграції України не повинен проходити без меседжу, що статки українських політичних діячів уже і так добре інтегровані у фінансову систему країн ЄС.

У відповідь на вимогу ЄС до України подолати корупцію громадський сектор повинен вимагати від політиків країн ЄС повною мірою запустити стандарти FATF в їх національних системах та перекрити канали відмивання грошей для клептократів з України.

По-третє, потрібно допомогти українським журналістам публікувати англійською мовою високоякісні скандальні розслідування фактів корупції та відмивання грошей найвищими політичними діячами України. Подібні публікації у Wall Street Journal, New York Times, Euronews та інших світових медіа стимулюватимуть правоохоронні органи США та країн ЄС застосовувати стандарти FATF.

Враховуючи, що в Україні правоохоронна та судова системи паралізовані корупцією, то, очевидно, нам простіше змусити працювати антикорупційні стандарти в країнах ЄС та в США. Запустивши цей механізм, можна перекрити канали відмивання та приховування доходів від політичної корупційної діяльності, адже стимул красти втрачається, коли накраденого не можна сховати», — пише вона.