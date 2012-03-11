На Тернопільщині чоловік застрелив знайомого через борг у 200 доларів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Відділі громадських зв’язків обласного управління міліції, 24-річного чоловіка було виявлено мертвим в одному із сіл Підгаєцького району з вогнепальним дробовим пораненням спини.

У результаті проведення оперативно-розшукових заходів працівники міліції затримали 25-річного жителя іншого села цього району. Встановлено, що він уночі під час сварки на ґрунті неповернення грошового боргу пострілом із зареєстрованої мисливської рушниці вбив потерпілого.

Вбивцю затримано. Розпочато слідство.