Чоловік застрелив знайомого через борг у 200 доларів
15:42, 11 березня 2012Суспільство
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Трагедія на Тернопільщині
На Тернопільщині чоловік застрелив знайомого через борг у 200 доларів.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у Відділі громадських зв’язків обласного управління міліції, 24-річного чоловіка було виявлено мертвим в одному із сіл Підгаєцького району з вогнепальним дробовим пораненням спини.
У результаті проведення оперативно-розшукових заходів працівники міліції затримали 25-річного жителя іншого села цього району. Встановлено, що він уночі під час сварки на ґрунті неповернення грошового боргу пострілом із зареєстрованої мисливської рушниці вбив потерпілого.
Вбивцю затримано. Розпочато слідство.
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