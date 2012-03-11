Підлітка, який зник у Києві, знайшли мертвим
17:49, 11 березня 2012Суспільство
5749 0
Тіло дитини було знайдено в ліфтовій шахті з характерними травмами, які свідчать про падіння з висоти
В Києві в ліфтовій шахті недобудованого будинку на вулиці Старонаводницькій знайдено мертвим 13-річного хлопчика, який зник ввечері 9 березня.
Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, про зникнення дитини його батько повідомив правоохоронні органи лише вчора ввечері. В результаті вжитих оперативно-розшукових заходів, в яких були задіяні кілька сотень співробітників МВС та бійців внутрішніх військ, тіло дитини було знайдено в ліфтовій шахті з характерними травмами, які свідчать про падіння з висоти.
Наразі експертиза має встановити, чи сама дитина впала з висоти, чи його зіштовхнули сторонні особи.
За фактом смерті хлопчика порушено кримінальну справу.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter