Підлітка, який зник у Києві, знайшли мертвим

В Києві в ліфтовій шахті недобудованого будинку на вулиці Старонаводницькій знайдено мертвим 13-річного хлопчика, який зник ввечері 9 березня.

Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, про зникнення дитини його батько повідомив правоохоронні органи лише вчора ввечері. В результаті вжитих оперативно-розшукових заходів, в яких були задіяні кілька сотень співробітників МВС та бійців внутрішніх військ, тіло дитини було знайдено в ліфтовій шахті з характерними травмами, які свідчать про падіння з висоти.

Наразі експертиза має встановити, чи сама дитина впала з висоти, чи його зіштовхнули сторонні особи.

За фактом смерті хлопчика порушено кримінальну справу.