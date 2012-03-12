450 тонн хімікатів потребують утилізації на Хмельниччині

На Хмельниччині потребують утилізації 450 тонн непридатних та заборонених до використання засобів захисту рослин, що зберігаються на 38 складах.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у територіальному управлінні МНС в області, наразі 250 т хімікатів перезатарено в поліетиленові мішки та 140 т - в бетонні контейнери.

Загалом, цього року на реалізацію «Регіональної програми поводження з небезпечними (токсичними) відходами у Хмельницькій області на 2010-2015 роки» в обласному бюджеті заплановано виділити 2,6 млн. грн.

Довідка УНІАН. Протягом минулого 2011 року з території Хмельницької області вивезено за межі держави для подальшої утилізації близько 120 т хімічних відходів.