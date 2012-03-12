В Одесі мажор на джипі в'їхав у натовп торговців

В Одесі водій дорогущого позашляховика в'їхав у натовп продавців так званого "блошиного базару", повідомляє ТСН.

Більшість людей встигли відскочити, але одного чоловіка багатотонне авто таки переїхало. Реанімобіль забрав потерпілого до лікарні із переломом кісток тазу.

Джип, який ганяв по ринку, зупинила лише стіна житлового будинку і припарковане авто. На його шляху опинився і крам, розкладений на дорозі, і паркан, яким огороджений газон поряд із тротуаром. Свідки розповіли, що водій ледь тримався на ногах. А перед тим, як сісти за кермо, справив малу нужду прямо перед торговцями. "Цю людину забрали не працівники міліції, а забрали його родичі й відвезли його додому... Не провели експертизу медичну, то, що він п'яний, і люди обурені тим, що тут відбувається таке неподобство", - розповів один зі свідків. Люди стверджують, що власник джипу ще й працівник прокуратури. Про що свідчила табличка на лобовому склі авто. Його охороняли працівники міліції, бо люди готові були вчинити самосуд.

