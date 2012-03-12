Чоловіки України опинилися під загрозою вимирання

В Україні вимирають чоловіки. Сильної статі у нас налічується на 3,5 мільйони менше, ніж слабкої. А у віці 60-ти років - на кожного дідуся приходиться по дві бабусі, повідомляє ТСН.

"Україна може перетворитися на країну літніх самотніх жінок, які, до того ж, стикаються з високими ризиками бідності", - прогнозує старший науковий співробітник Ганна Герасименко. Вбивають чоловіки переважно себе самі - хто не загинув у ДТП, потерпає від травм і шкідливих звичок. Психолог Юхим Шабшай зауважив, що сучасні чоловіки стали слабшими, бо їх розніжила цивілізація.

Нагадаємо, кілька років тому австралійська вчена дослідила, що чоловіча y-хромосома втрачає гени, і за кілька мільйонів років зникне взагалі. Дітей можна народжувати і "з пробірки", але й це буде неможливим без звітної чоловічої хромосоми. "Без участі у-хромосоми і без мейозу, тобто статевого ділення клітин, людство вимре за 2-3, ну 4 покоління", - впевнений директор Клініки репродуктивної медицини Валерій Зукін.

