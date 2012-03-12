Версія про замах, що готувався на Путіна, не знаходить підтвердження

Версія про замах, що готувався на Володимира ПУТІНА, поки що не знаходить підтвердження.

Як стало відомо газеті «Коммерсант-Украина» (№39), у слідчих Служби безпеки України поки що немає підстав для пред`явлення заарештованим за незаконний оборот вибухівки уродженцю Чечні Руслану Мадаєву і громадянину Казахстану Іллі ПЬЯНЗІНУ звинувачення в підготовці замаху на прем`єр-міністра Росії В.ПУТІНА. Джерела газети в правоохоронних органах стверджують, що ніяких інших зізнавальних свідчень, крім відеозапису, показаного в ефірі російського "Першого каналу", у слідства досі немає.

Правоохоронні органи не мають в своєму розпорядженні доказів для притягання затриманих в Одесі громадян Російської Федерації та Казахстану до кримінальної відповідальності за ст. 258 КК ("тероризм"). "У справі відсутні прямі докази того, що затримані готували стосовно В.ПУТІНА терористичний акт", - розповіло газеті джерело, знайоме з матеріалами справи.

Як повідомив виданню керівник прес-центру Управління СБУ в Одеській області Ігор СКУРТОВ, за останні дні "в розслідуванні не сталося істотних змін". При цьому він не зміг відповісти на питання, чи є у розпорядженні СБУ інші зізнавальні свідчення підозрюваних, окрім тих, що вже були показані в ефірі російського телебачення.

Водночас джерело "Ъ", близьке до слідства, стверджує, що досліджені речові докази у справі не дають однозначної відповіді на питання про мету заарештованих. Зокрема, були вивчені елементи вибухових пристроїв, знайдених у квартирі; ноутбук з відеозаписами і фотографіями; а також ряд свідчень заарештованих. Проте з цих свідчень, даних слідчим СБУ, виходить, що в Одесі обвинувачені лише навчалися виготовленню вибухівки з підручних матеріалів і здійснювали пробні вибухи.

За словами джерела, в пам`яті вилученого комп`ютера, зокрема, зафіксовано, "як злочинці готували вибухівку з селітри, купленої в господарчому магазині". "Разом з відео кортежу ПУТІНА зберігалися фотографії кількох великих громадських будівель Одеси - наприклад, Палацу спорту. Але ніякого теракту на території Одеси не планувався. Це було саме навчання. Є відео, на якому вони заклали вибухівку в землю на глибину близько метра і з її допомогою намагалися розірвати могутню трубу. Але труба погнулася, а не лопнула. Цей вибух потужністю в кілька кілограмів тротилу вони, не особливо переховуючись, здійснили в одному з південних районів Одеської області", - розповів "Ъ" співробітник правоохоронної структури, знайомий з матеріалами слідства. Таким чином, слідство схиляється до того, що фігуранти гучної справи дійсно збиралися здійснювати вибухи в Росії, але, швидше, не з метою замахів на конкретних осіб, а для диверсій економічного характеру.

Газета нагадує, що 4 січня в Одесі в квартирі на Тираспольській вулиці стався вибух, в результаті якого загинув громадянин Росії Р.Мадаєв, а громадянин Казахстану І.ПЬЯНЗІН був госпіталізований з опіками. У згорілій квартирі були знайдені компоненти вибухівки, що стало підставою для порушення кримінальної справи за ст. 263 КК ("незаконне поводження зі зброєю і вибуховими речовинами"; передбачає тюремне ув’язнення на строк від 2 до 5 років) і арешту підозрюваного І.ПЬЯНЗІНА. За версією правоохоронних органів, І.ПЬЯНЗІН і Р.Мадаєв були членами банди Адама ОСМАЄВА, який раніше був оголошений в міжнародний розшук за спробу замаху на главу Чечні Рамзана КАДИРОВА в 2007 році. 4 лютого в Одесі було затримано і А.ОСМАЄВА. 27 лютого російський "Перший канал" показав відеосюжет, в якому А.ОСМАЄВ зізнається в плануванні замаху на В.ПУТІНА.