Щоб пробитися до мера Одеси, забудовники блокували рух на магістралі

Сьогодні близько 50-ти жителів Одеси, які на паях взяли участь у 2004 році в інвестуванні будівництва 10-поверхового житлового будинку в Суворовському районі, понад годину блокували жвавий автомобільний рух на Миколаївській магістралі, вимагаючи зустрічі з керівництвом мерії. Учасники акції вимагають відновлення компанією-підрядчиком замороженого будівництва.

Як передає кореспондент УНІАН, рухаючись безперервним ланцюжком по пішохідному переходу, учасники акції не давали можливості дістатися на роботу десяткам тисяч городян. У руках ошукані забудовники тримали гасла «Довірилися Держфонду – залишилися без квартир!», «Вимагаємо добудувати наш будинок на вулиці Бочарова, 45» тощо.

Пристрасті на магістралі досягли межі, коли автомобіль «Мерседес» наїхав на ногу одному з учасників акції, якому довелося викликати машину «швидкої допомоги». А поряд з пішохідним переходом сталося ДТП - два автомобілі зіткнулися, намагаючись об'їхати протестувальників. З урахуванням цього автоінспектори почали зупиняти і розвертати автомобілі, а на місце акції ошуканих інвесторів прибув віце-мер міста з питань будівництва Анатолій ОРЛОВ.

Люди пішли з проїжджої частини на тротуар і нагадали А.ОРЛОВУ, що за 7 років компанія-підрядчик побудувала в рамках виконання Державної програми забезпечення молоді житлом на 2002-2012 рік лише три поверхи будинку, в які інвестори вклали гроші. Останніми роками будівництво будинку заморожено, а люди продовжують виплачувати кредити за неіснуюче житло.

Хоча під час передвиборної кампанії, нагадали учасники акції, нинішній мер Одеси Олексій КОСТУСЄВ обіцяв виборцям добудувати будинок № 45 по вулиці Бочарова, в якому вони придбали квартири.

Зараз у мерії розпочалася зустріч представників забудовників з керівництвом міськради, на якій люди розраховують з’ясувати, які вживаються заходи щодо завершення будівництва і здачі в експлуатацію будинку, в який вже вкладено близько 10 млн. грн.