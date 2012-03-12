Завтра у Києві буде тепліше

Завтра в Україні істотні опади не очікуються, лише у західних і північних областях місцями невеликий дощ, вночі з мокрим снігом.

На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, вдень в західній та північній частині окремі пориви 15-20 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 0-5° морозу, у східних областях 8-13° морозу, на півдні Криму 0-5° тепла; вдень в Україні 3-8° тепла.

У Київській області у вівторок вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий дощ. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с, вдень окремі пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 3-8° тепла. У Києві температура вночі 0-2° морозу, вдень 5-7° тепла.