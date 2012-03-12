КМДА просить суд відновити заборону будівництва на Гончара

7 березня Київська міська державна адміністрація подала касаційну скаргу на постанову Київського апеляційного господарського суду від 5 березня 2012 року, яка скасувала заборону на проведення робіт щодо будівництва, експлуатації та обслуговування житлового комплексу на території земельної ділянки, що на вул. Олеся Гончара, 17-23. Про це повідомляє прес-служба КМДА. КМДА просить Вищий господарський суд України скасувати постанову апеляційної інстанції та залишити в силі заборону Господарського суду м. Києва на проведення будівництва.

Як зазначено у касаційній скарзі, проведення будівельних та вишукувальних робіт на вказаному місці несе пряму загрозу пам’ятці архітектури – архітектурному ансамблю «Софія Київська».